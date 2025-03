Juve, i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 3 al 9 marzo 2025: dai consueti test match con squadre professionistiche e dilettantistiche – italiane ed estere – alle numerose gare ufficiali, passando anche per la bella e formativa esperienza vissuta in Croazia dall’Under 9 di Luca Giglio. Buona lettura! LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 11 (CARA) Campionato”.

Le gare

“Esordienti 1° anno” – Girone B Juventus-Lascaris U12 2-2 Camara Campo sportivo “Giovanni Soffietti” – Pianezza (provincia di Torino) Under 11 – Mister Cara | 04-03-2025 IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 FEMMINILE (VOOD) Campionato “Esordienti 2° anno” – Girone D Pro Eureka M-Juventus 1-1 (4-4 FIGC) Bosco Under 13 femminile – Mister Vood | 08-03-2025 UNDER 13 (NIELLO) Campionato “Under 13 Pro” – Girone A Juventus-Renate 7-0 Dwomo Pipitone Lazzaro Zambon Mazza Fazzalari Martello Campo sportivo “Pietro Rossini” – Briosco (provincia di Monza e della Brianza) UNDER 12 (CAVAGLIÀ) Campionato “Under 13” – Girone A Sisport U13-Juventus 1-1 (3-3 FIGC) Cavallaro Campo sportivo “San Remo 72” – Grugliasco (provincia di Torino) Under 12 – Mister Cavaglià | 08-03-2025 UNDER 11 FEMMINILE (GARELLO) Campionato “Under 12 femminile” Juventus-Boys Girls Ovada U12 24-0 (4-0 FIGC) Magnetti Noujoum Pace Stracuzzi Manes Santuoso Taricco Tosalli Festari Under 11 femminile – Mister Garello | 08-03-2025 UNDER 11 (COMITO) Campionato “Esordienti 1° anno” – Girone B Juventus-Vanchiglia U12 5-0 Guaraldo Sismondi Usai Campo sportivo “Dino Marola” – Vinovo (provincia di Torino) UNDER 10 (FRANCISETTI) Campionato “Pulcini 2° anno” – Girone A Juventus-Vianney U11 4-6 (1-3 FIGC) Diagne Campo sportivo “Dino Marola” – Vinovo (provincia di Torino)”. Intanto ecco le parole di Sabatini<<<