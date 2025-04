Juve, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il report sulla gara: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana (lunga), quella dal 14 al 21 aprile 2025, che si è conclusa con la Pasqua e successivamente con il lunedì dell’Angelo: dai consueti test match – soltanto con squadre dilettantistiche in questa occasione – e tornei regionali alle tante esperienze nazionali e internazionali. Buona lettura! LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ TORNEI NAZIONALI UNDER 12 (ANGARONI – MAGRI) Si è chiuso ai quarti di finale l’avventura dell’U12 – guidata, per l’occasione, da Mister Angaroni e Mister Magri – alla decima edizione della “Aemme Cup”, manifestazione sportiva andata in scena in Abruzzo, nello specifico a Penne e a Francavilla al Mare in provincia di Pescara, e dedicata a squadre professionistiche U13 e dilettantistiche U12″.

"I nostri bianconeri hanno svolto la "Aemme Cup" in totale autogestione. IL PERCORSO FASE A GIRONI Con tre vittorie, in altrettante partite, l'U12 si è qualificata alla fase a eliminazione diretta della "Aemme Cup". QUARTI DI FINALE Juventus-Pescara 0-1 Under 12 – Mister Angaroni e Mister Magri | 18-04-2025 IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE TORNEI INTERNAZIONALI UNDER 13 (ROSSI) È terminato in semifinale il cammino dell'U13 di Mister Rossi al torneo "Mundialito", evento sportivo internazionale andato in scena in Spagna – nello specifico a Cambrils – e dedicato a squadre professionistiche e dilantistiche. I nostri bianconeri hanno svolto il "Mundialito" in totale autogestione".