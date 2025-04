Behrami sicuro: “Juve favorita per andare in Champions”

Intervenuto ai microfoni di Dazn l'ex centrocampista del Genoa Valon Behrami ha parlato della Juve di Igor Tudor

Intervenuto ai microfoni di Dazn l’ex centrocampista del Genoa Valon Behrami ha parlato della Juve di Igor Tudor: “Parma-Juve è una partita che magari sulla carta può sembrare semplice, ma con la pressione che ha messo il Bologna e l’Atalanta, è una gara dove vivi in maniera completamente diversa. Da questo punto di vista, non c’è nessuna partita facile. Detto questo penso che la Juve per il DNA, per l’allenatore che ha, in questo momento, sia la favorita per andare in Champions“.

Juve, le parole di Tudor in conferenza stampa

In conferenza stampa il tecnico della Juve Igor Tudor in conferenza stampa ha parlato del suo ruolo all'interno del progetto bianconero: "Quella parola, traghettatore, è brutta. Sono dieci o quindici anni che sono in Italia, parole come questa mi danno sensazioni non belle. Uno quando arriva è un allenatore e allena, si può cambiare tutto in tre o quattro partite. L'allenatore è sempre solo, vive alla giornata. La vita va vissuta senza programmazioni e senza futuro, quest'ultimo si costruisce oggi. Pensare troppo al futuro non ti dà niente, soltanto ansia".