Juve, questione rinnovi: il punto su Di Maria e Rabiot

Da Di Maria a Rabiot: come procedono i discorsi per i rinnovi di contratto? Il punto della situazione in casa Juve

La stagione è ancora nel vivo delle sue emozioni ma la dirigenza della Juve comincia già a pensare al futuro. Se da una parte Danilo ha già rinnovato il suo contratto con i bianconeri, dall'altra non si può dire altrettanto per Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il fantasista argentino e il centrocampista francese sono entrambi in scadenza di contratto ma i discorsi per il rinnovo procedono a rilento.