Calvo: “Di Maria è un leader della squadra. Rinnovo? Siamo fiduciosi”

La Juventus scenderà in campo tra pochi minuti contro la Roma. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato presentando la partita: "Sicuramente è una partita importante, ma non da dentro o fuori. Noi guardiamo due classifiche: in una siamo 9 punti dietro la Roma, nell'altra 6 sopra. Per noi è sempre importante vincere".

Su Dybala: "E' stato un giocatore importante per la Juve per 7 stagioni, ora è un giocatore della Roma e non vogliamo guardarci indietro. Milioni arretrati? Da italiano che ha vissuto tanti anni all'estero sono sempre sorpreso di leggere questi verbali che dovrebbero essere privati. I processi si fanno nei tribunali e non aggiungiamo niente di più". Intanto si accende il mercato della Juventus: c'è stata un'accelerata improvvisa per il primo colpo estivo<<<