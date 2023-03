Rabiot: “Champions importante per decidere il mio futuro”

Al termine del match, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn. Il francese si è espresso sull'importanza della Champions per la sua permanenza in bianconero. Queste le sue parole: "Sì, certo, io voglio giocare ad alto livello le migliori competizioni, quindi la Champions è importante. Ma possiamo raggiungerla con l'Europa League o con il campionato, secondo me possiamo ancora qualificarci. Certo però che sarà un punto importante per il mio futuro".