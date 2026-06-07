Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista classe 2003, sarebbe infatti finito nel mirino della Fiorentina. La società toscana, che a breve dovrebbe ufficializzare Fabio Grosso come nuovo allenatore, starebbe studiando la giusta mossa per convincere la Vecchia Signora a lasciar partire il numero 21.

Fabio Miretti, nel corso di questa stagione, reduce tra l’altro da un brutto infortunio, non ha avuto il minutaggio sperato e sembra non rientrare a pieno nei piani tattici di Luciano Spalletti. Proprio in virtù di tutto ciò, il centrocampista potrebbe prendere in serie considerazione l’idea di una nuova esperienza, soprattutto in un club che possa garantirgli la titolarità.

Al momento non esiste una trattativa definita, ma solo un interesse concreto da parte della Fiorentina e una posizione attendista della Juventus, che dovrà decidere se puntare ancora sul percorso di crescita del giocatore o monetizzare in caso di offerta ritenuta adeguata. Nelle prossime settimane potremmo sicuramente conoscere qualche sviluppo importante della situazione.