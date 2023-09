Juve, il riassunto del giorno: parlano Nicolussi e Montemurro

Dalle parole di Nicolussi Caviglia sui bianconeri alle dichiarazioni di Montemurro post UWCL: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

La Juventus, dopo la sosta, è attesa da diverse sfida importanti. A parlare di questo, ed altro, è stato Nicolussi: "Era la mia prima volta in tournée e mi sono divertito. Penso di aver fatto bene e per questo sono stato confermato. Sono soddisfatto della fiducia dell'ambiente e del mister, così come aver potuto affrontare grandi squadre. Il mio ruolo? Mi trovo a mio agio nel centrocampo a 3 o a 2 in tutti i ruoli. Lascio al mister decidere. Mi piace battere i piazzati e calciare in porta. Penso di essere migliorato sulla gestione della gara, ma non si smette mai di migliorare. Per un centrocampista l'orientamento e la conoscenza del gioco con la palla e in non possesso è importante. Un giocatore deve essere completo".

Anche Joe Montemurro ha detto la sua: "Queste partita fanno vedere tante cose, soprattutto la concentrazioni, però siamo stati attenti sulle piccole cose. Oggi abbiamo visto un bel calcio e potevamo fare anche più gol. Una partita importante anche per la nostra crescita. Palis era il nostro punto di riferimento davanti alla difesa e si è abbassata per prendere la palla. Nel primo tempo ha giocato troppo in sicurezza, nel secondo invece ha verticalizzato come sa fare lei. Cascarino è il difensore che abbiamo cercato, grazie a lei siamo sempre in anticipo. Per tutte e due missione compiuta e adesso ci riposiamo per sabato.

Sono abbastanza fiducioso di passare il turno. Sono due squadre di alta qualità e difficoltà. Francoforte gioca in casa quindi hanno di più. Noi abbiamo l'abitudine di giocare ad alti livelli, non è mai facile e non abbiamo mai trovato un cammino semplice".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.