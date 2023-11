Juve, il riassunto del giorno: parlano Matri e Locatelli

Dalle parole di Matri sulla lotta Scudetto all'infortunio di Locatelli: tutte le notizie del giorno sulla Juventus.

Per la Juventusadesso c'è un momento di pausa, con la sosta della Nazionali. Locatelli, però, ha già lasciato Coverciano per uno stop: "In un periodo molto positivo devo accettare questo infortunio. Saltare queste partite decisive mi fa ancora più male. Cercherà di tornare il prima possibile".

Anche Matri ha detto la sua: "Max è il valore aggiunto. Ha compattato la squadra e l’ha resa solida: il gioco non è ancora bellissimo, però sta esaltando i singoli per le loro caratteristiche e in difesa ci sta riuscendo molto bene. Pian piano valorizzerà anche gli attaccanti. Mi aspettavo più gol da Vlahovic e Chiesa, che hanno grandi qualità, però entrambi hanno l’attenuante degli acciacchi fisici.

Nella Juve del nostro primo scudetto, quello del 2011-12 con Conte, segnavamo un po’ tutti come quest’anno tanto che il miglior marcatore sono stato io con 10 gol. Sulla carta, anche senza Europa, i bianconeri hanno una rosa inferiore rispetto a Inter, Milan e Napoli. Però la Juventus, pur non essendo favorita, se continuerà con questo spirito e se a marzo sarà in questa posizione, se la giocherà fino alla fine".

