Ds Frosinone: “I talenti della Juve sono di grande prospettiva. Top Soulè”

Prima doppietta in Serie A per Mati Soulè che allarga il suo bottino stagionale a 5 gol e 1 assist in 10 partite. Numeri da capogiro per il giocatore in prestito della Juve che sta lasciando spiazzati gli addetti ai lavori. Del suo rendimento e non solo, ha parlato Guido Angelozzi, ds del Frosinone, a 90' minuto: