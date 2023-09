Juve, il riassunto del giorno: parlano Buffon e Montemurro

Per la Juventusè tempo di sosta, dopo la vittoria ad Empoli. Adesso sarà il turno della Nazionale, e Buffon, nuovo capo delegazione degli azzurri, ha parlato in conferenza: "Ancora oggi mi chiamano per fare una gara d'addio, ma a me non vanno. Io quando chiudo devo pensare al presente e al futuro, vado avanti. E' stato bellissimo e ora stop, arriva una nuova avventura. Per quanto riguarda i giovani, io credo sia molto importante la conoscenza della storia delle cose e degli ambienti in cui vai per poterli apprezzare".