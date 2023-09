Calciomercato, la Juve sogna 3 colpi da paura per l’anno prossimo

La sessione di calciomercato della Juventus di quest'anno è stata particolarmente calda, ma (praticamente) solo sul fronte legato alle uscite. In tal senso possiamo dire che il compito di Giuntoli non è stato sicuramente semplice, nel senso che è arrivato nel più grande club d'Italia e si è ritrovato in una situazione in cui la cosa numero uno da fare, era sfoltire. In un modo o nell'altro, tante operazioni sono state portate a termine. C'è infatti chi è andato via in prestito e chi, invece, lo ha fatto a titolo definitivo. Di fatto, comunque, il compito è stato assolto. Ma ora bisogna guardare avanti ed è in tal senso che noi vogliamo mettere ordine.