Juve, il riassunto della giornata: parlano Ancelotti e Montemurro

Dalle parole di Ancelotti sulla nuova Juventus alle dichiarazioni di Montemurro sulla Women: tutte le notizie sui bianconeri.

La stagione è oramai iniziata e la Juventus è partita forte in campionato. Di questo ha parlato Carlo Ancelotti: "In Spagna la Serie A è sempre un campionato molto seguito perché ci sono tante squadre importanti. Qui è più seguito della Premier League. Scudetto? Ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi in seconda fila Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina proveranno a rimanere lì. Quest'anno la Juventus, che noi abbiamo incontrato negli Stati Uniti, con il fatto che non ha competizione europee da disputare può essere una squadra pericolosa. Il Napoli ha fatto un cambio generazionale forte, riuscendo a comprare dei giocatori importanti, soprattutto uno degli attaccanti più forti in Europa, che è Osimhen.

E questo cambio radicale gli ha permesso di vincere. Spalletti ha l'esperienza e le conoscenze per lottare per la qualificazione agli Europei e ai Mondiali. I problemi con De Laurentiis? Se lui si siede sulla panchina della Nazionale significa che firma un contratto e che può firmare questo tipo di contratto. Luciano ha un grande obiettivo, che è tirare su l'Italia che ha avuto difficoltà con la mancata qualificazione al Mondiale. Ovviamente per l'Italia non è così semplice perché nell'ultimo periodo c'è stata una mancanza di qualità, di calciatori di livello, ma ora credo che stiano venendo fuori calciatori interessanti".

Anche Joe Montemurroha detto la sua sulle Women: "I profili cercati portano avanti il nostro gioco. Abbiamo inserito il carattere giusto, quello juventino. È stata una campagna acquisti ben studiata l’anno scorso per il futuro. Abbiamo fatto acquisti importanti, ma sostenibili per andare avanti. Secondo me questa campagna è stata molto importante. Nuovi innesti? Hanno l’età giusta per la loro crescita, sono pronte per fare il salto nelle partite importanti e nelle squadre importanti. Se parliamo di Palis, Garbino e Cascarino sono state in squadre importanti ma ora sono pronte al salto definitivo. Sono giocatrici di grande tecnica con grande carattere e voglia di andare avanti e crescere".