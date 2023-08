Montemurro: “Puntiamo ai quarti in Europa e allo Scudetto in Italia”

Joe Montemurro, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulla nuova stagione per la squadra bianconera.

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua a JTV. Ecco le sue parole: "I profili cercati portano avanti il nostro gioco. Abbiamo inserito il carattere giusto, quello juventino. È stata una campagna acquisti ben studiata l’anno scorso per il futuro. Abbiamo fatto acquisti importanti, ma sostenibili per andare avanti. Secondo me questa campagna è stata molto importante.

Nuovi innesti? Hanno l’età giusta per la loro crescita, sono pronte per fare il salto nelle partite importanti e nelle squadre importanti. Se parliamo di Palis, Garbino e Cascarino sono state in squadre importanti ma ora sono pronte al salto definitivo. Sono giocatrici di grande tecnica con grande carattere e voglia di andare avanti e crescere.

Gli obiettivi? Ci prepariamo per fare meglio. Per me è molto importante il modo in cui giochiamo: tenere sempre alto il valore della Juve, giocare un calcio che piaccia al pubblico e dia spettacolo. Speriamo di essere al top in Italia e tra i primi otto in Europa. Vedo che ci sarà un bel divertimento".