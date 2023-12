Juve, il riassunto del giorno: parlano McKennie e Ancelotti

Per la Juveè giorno di calma dopo la vittoria con il Napoli. Di questo ha parlato McKennie: "Stiamo cercando di creare uno spirito forte, non solo in campo, ma anche fuori. Siamo un gruppo, ed è importante, perché se io conosco i miei compagni, so di cosa hanno bisogno anche in campo, e questo si vede, quando ci mettiamo a disposizione della squadra.