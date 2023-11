Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Barzagli

Dalle parole di Allegri in conferenza stampa alle dichiarazioni di Barzagli sui bianconeri: tutte le notizie sulla Juventus.

Per la Juve è giorno di vigilia, in vista della partita contro il Cagliari. In conferenza ha detto la sua Allegri: "Ho un gruppo di ragazzi straordinario, che sta facendo bene sapendo che sono passate solo 11 giornate. Dobbiamo continuare a lavorare con il profilo basso, fare forza sui n0stri limiti.

Dopo la sosta torneranno Alex Sandro e Danilo. Non abbiamo parlato di mercato, siamo un gruppo granitico che lavora per diventare più forte. La forza del gruppo sono anche quelli che hanno giocato meno che tengono sempre alta l'intensità. L'importante è rimanere in equilibrio ed avere umiltà".

Anche Barzagliha detto la sua: "Non bisogna mai scordarsi del dna della Juve. C’è modo e modo di difendere, ma veniamo da una grande storia basata sul non prendere gol. Mentalmente tutti quanti, tifosi inclusi, preferiscono vincere 1-0 piuttosto che 4-3. C’è tanto di Max in questa rinascita e i giocatori si stanno esaltando: da Rugani a Gatti, che sta crescendo molto, mentre Bremer è più continuo di un anno fa. Allegri è stato bravo a coinvolgere tutti e aiuta avere una partita a settimana. La Juve difende bene di squadra: gli esterni stanno facendo la differenza e poi c’è Locatelli, che è sempre al posto giusto. Sono compatti e bravi, anche perché sono imbattuti da 540 minuti nonostante le assenze di Danilo e Alex Sandro".

