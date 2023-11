Barzagli: “C’è tanto di Allegri nella crescita dei giocatori e della squadra”

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Cagliari nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che per l'occasione ha fatto registrare il tutto esaurito. Una grande spinta arriverà quindi dai tifosi, per continuare il momento che la squadra di Allegri sta vivendo e per concludere questo mini ciclo prima della sosta con una vittoria.