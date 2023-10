Juve, il riassunto della giornata: parlano Allegri e Locatelli

Per la Juventus è il giorno dopo la partita con il Verona . Ecco le dichiarazioni di Allegri : "Quello dopo il gol è stato un sorriso perchè il calcio è micidiale, in 95 minuti abbiamo avuto tantissime occasioni ma abbiamo segnato solo all'ultimo.

La squadra ha creduto nella vittoria fino in fondo, in maniera ordinata e giocando sempre la palla a terra. Non meritava il cambio ma era ammonito. Gli hanno annullato due gol, non era la sua serata: ho preferito toglierlo. Ha fatto un'ottima serata, può solo che migliorare".