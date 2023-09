Juve, retroscena di mercato: c’entra il Napoli. Di chi si tratta

Secondo le ultime indiscrezioni, durante la sessione estiva di mercato anche Cristiano Giuntoli (che lo aveva suggerito a De Laurentiis) avrebbe messo gli occhi sull' "oggetto del mistero" del Napoli: Jasper Lindstrom. Il giocatore tuttavia -acquistato dall'Eintracht Francoforte per ben 25 milioni di euro dopo diversi tira e molla- non è stato preso in considerazione dal nuovo allenatore Rudi Garcia.