Juve, il recap dei bianconeri in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle Nazionali. Ecco il comunicato: “Nella prima sfida del gruppo B di qualificazione agli Europei Under 19, la selezione giovanile del Montenegro ha pareggiato 1-1 la sfida contro la Slovacchia U19 in un match in cui a trovare la via del gol è stato Vasilije Adzic; autore della rete del momentaneo 1-0 dopo 16 minuti di gioco. Un gol arrivato grazie a una perfetta ripartenza da parte del Montenegro U19, a cui ha dato il via lo stesso Adzic con un bel passaggio in profondità; rapido poi ad attaccare l’area di rigore e a chiudere il triangolo anche grazie all’ottimo velo e alla giocata dei suoi compagni”.

Su Adzic

"Con il numero 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio, Adzic è uno dei riferimenti del gruppo montenegrino – al momento secondo nel girone B alle spalle della Polonia U19 che invece ha battuto la Georgia con un secco 3-0. Adzic, nella sua prima stagione alla Juventus, ha raccolto complessivamente cinque presenze in Prima Squadra – facendo il suo esordio in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League – oltre alle otto sfide affrontate con la Next Gen con cui ha messo a segno due reti e servito un paio di assist".