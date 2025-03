Crisi Juve, Elkann convoca la dirigenza (e Motta?): vertice di emergenza

John Elkann convoca un vertice di emergenza con la dirigenza della Juve: le ultime novità in casa bianconera

“Noi siamo sempre della stessa idea. Da queste situazioni delicate ne usciamo sempre con l’aiuto di tutti e tutti insieme. C’è da capire mentalmente e tatticamente, in maniera lucida, con calma e tutti insieme come mettere a posto questa situazione”. Con queste parole Cristiano Giuntoli ha parlato della delicata situazione della Juve al termine della partita contro la Fiorentina. Confermato Motta, quindi, ora è il momento di trovare insieme una soluzione. Non sorprende quindi che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, John Elkann abbia convocato i dirigenti bianconeri per un vertice di emergenza.

Juve, Exor-dirigenza: vertice di emergenza

Nella giornata di domani, venerdì 21 marzo, Elkann (a capo di Exor, la holding della Juve) incontrerà Scanavino, Giuntoli e forse anche Thiago Motta. L’obiettivo del colloquio sarà cercare di capire quanto sia realistica la possibilità di non arrivare quarti, quali decisioni si potrebbero prendere per diminuire questo rischio e cosa fare in caso di clamoroso insuccesso. Serve quindi un piano di azione, così da poter cercare di trovare insieme una soluzione, proprio come detto da Giuntoli a caldo al termine della partita. Quale potrebbe essere questa soluzione? Difficile a dirsi: conquistare il quarto posto è un obiettivo di vitale importanza sia da un punto di vista sportivo che economico. Nel frattempo arrivano novità sul nuovo allenatore: “È vicinissimo!” <<<