PSG-Juve, Vlahovic contro Mbappe: sfida tra giovani bomber

La Juve si prepara a sfidare il PSG: sarà una sfida a distanza tra giovani bomber di razza, Vlahovic contro Mbappe. Chi vincerà? I numeri sono dalla parte del francese

redazionejuvenews

Messi, Mbappe, Neymar: si salvi chi può! Il Paris Saint Germain è una delle migliori formazioni al mondo, che negli anni è riuscita a costruire un attacco composto da tre superstar internazionali. Gente che non ha bisogno di presentazioni. La Juve oggi alle 21:00 affronterà in Champions League proprio la formazione parigina, in un match che si prospetta ricco di emozioni e gol. La squadra di Allegri dovrà mettercela tutta per portare a casa il risultato, servirà una svolta rispetto alla brutta prestazione vista in campo contro la Fiorentina.

Ma se da una parte ci sarà Mbappe, dall'altra ci sarà un certo Dusan Vlahovic. Il bomber serbo dopo aver passato 90 minuti in panchina contro la squadra di Italiano è pronto a tornare titolare. Il classe 2000 è un attaccante di razza come ce ne sono pochi al mondo, che la scorsa stagione è stato in grado di segnare dopo pochissimi minuti dal suo esordio assoluto in Champions League. Velocità, fisico, ma soprattutto un infinito fiuto del gol. Per lui fino ad ora 4 partite e 4 gol in Serie A: macchina infallibile. Certo, i numeri del fuoriclasse francese sono migliori (7 gol in 5 partite), ma in uno scontro faccia a faccia ci sarà da divertirsi.

Se volessimo fare un confronto con un giocatore più simile a Vlahovic, però, il principale indiziato sarebbe Erling Haaland. I due sono giocatori simili sotto molti punti di vista: stessa età e gol a profusione. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il bomber serbo aveva detto: "Cosa ruberei ad Haaland? Niente, ho fiducia in me. E se continuerò a lavorare sono convinto di poter arrivare lontano". Guardando i numeri di questa stagione, però, il confronto è impientoso: con la maglia del Manchester City il norvegese ha segnato 10 gol in 6 partite. Mostro. Vlahovic forse non sarà al livello di Mbappe e Haaland, ma l'attaccante della Juve vorrà dimostrare il suo valore: testa al PSG.