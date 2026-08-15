La Juventus torna a guardare con decisione Guglielmo Vicario. Il portiere italiano, da tempo presente nella lista dei bianconeri, avrebbe nuovamente guadagnato la prima posizione nelle valutazioni della dirigenza, complice il rallentamento della pista che porta a Zion Suzuki.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, quella per Vicario non sarebbe affatto una candidatura dell'ultima ora. Il numero uno del Tottenham è stato seguito e valutato in diversi momenti dell'estate e la sua candidatura non sarebbe mai stata realmente abbandonata alla Continassa.

A cambiare gli equilibri è soprattutto l'atteggiamento del Tottenham. Gli Spurs avrebbero infatti aperto alla possibilità di lasciar partire il portiere e, soprattutto, mostrerebbero maggiore disponibilità a discutere la formula preferita dalla Juventus.

La Juventus punta al prestito

Il nodo principale resta quello economico. La Juventus vorrebbe evitare un investimento pesante nell'immediato e punta quindi a un prestito, possibilmente con diritto di riscatto.

Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di rinviare l'eventuale acquisto definitivo alla prossima estate, distribuendo meglio l'investimento dopo le importanti risorse già destinate al mercato offensivo.

La formula del prestito potrebbe dunque diventare la chiave per sbloccare la trattativa tra Torino e Londra.

Vicario avrebbe già dato l'ok

Sul fronte del giocatore, invece, non sembrano esserci particolari ostacoli. Vicario avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia della Juventus.

La partita decisiva si gioca quindi soprattutto tra i due club, con il Tottenham chiamato a concretizzare l'apertura al prestito.

In questo scenario potrebbe avere un ruolo anche Roberto De Zerbi. L'allenatore degli Spurs conosce bene Giovanni Carnevali dai tempi del Sassuolo e la sua posizione potrebbe incidere sulle strategie del club inglese.

La Juventus osserva dunque con attenzione gli sviluppi: Vicario torna in pole per la porta bianconera e il possibile accordo in prestito potrebbe rappresentare la soluzione per arrivare all'estremo difensore italiano.