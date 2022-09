Le probabili formazioni di PSG-Juve: Vlahovic e Bonucci tornano titolari

La Juve si prepara ad affrontare il PSG: come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni

redazionejuvenews

Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina, la Juve si prepara a tornare subito in campo. Domani alle ore 21:00, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro il PSG, match valido per la prima giornata di Champions League. Per la squadra di Allegri sarà una partita importante, contro una squadra delle migliori squadre del panorama calcistico mondiale. Vincere non sarà affatto facile e per farlo i bianconeri avranno bisogno di una prestazione ben diversa da quella vista in campo contro la squadra di Italiano. Ma come scenderanno in campo le due squadre?

Per i padroni di casa il tecnico Galtier prepara un 3-4-3. In porta Donnarumma, preferito a Keylor Navas, con Sergio Ramos, Marquinos e Kimpembe a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce spazio a Hakimi e Nuno Mendes, con Renato Sanches e Verratti in mediana. Il tridente d'attacco è quello dei sogni: Messi, Mbappe e Neymar.

Come ha intenzione di fermare questi campioni la Juve di Allegri? I bianconeri preparano un solido 4-3-3, con Perin tra i pali. Il portiere italiano sta sostituendo alla grande l'infortunato Szczesny, decisivo anche contro la Fiorentina. In difesa spazio a Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Pronto a tornare titolare, quindi, Bonucci, in panchina contro i viola proprio in vista della sfida di Champions League. Danilo dopo la botta alla caviglia è in leggero dubbio: se non dovesse farcela spazio a De Sciglio. A centrocampo agiranno Locatelli, Paredes e Rabiot, con Cuadrado, Vlahovic e Di Maria in attacco. Il bomber serbo dopo essere rimasto per 90 minuti in panchina è pronto a far vedere le sue qualità. Riuscirà a fare gol?

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri