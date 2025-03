Juve, la probabile formazione contro il Genoa: rivoluzione Tudor

La probabile formazione della Juve in vista della sfida di Serie A contro il Genoa: le possibili scelte di Tudor

Via Motta dentro Tudor, la Juve riparte dal tecnico croato per cercare di salvare il salvabile in una stagione a dir poco deludente. Nove partite per conquistare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League, nove partite per dimostrare il valore della Vecchia Signora. Il primo avversario dei bianconeri sarà il Genoa, match in programma questa sera alle 18:00. Ma come scenderà in campo la squadra di Tudor? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Juve-Genoa, le probabili formazioni

Spazio al 3-4-2-1 tipico di Tudor per la Juve, con Di Gregorio in porta e Gatti, Kalulu e Kelly a formare la linea di difesa. Occhio però a Veiga, possibile alternativa al francese. Sulle fasce si scaldano McKennie e Nico Gonzalez, con l’argentino in ballottaggio sulla destra con Weah. Pochi dubbi a centrocampo: pronti Locatelli e Thuram. Sulla trequarti si scaldano Koopmeiners e Yildiz, mentre il riferimento offensivo dovrebbe essere Vlahovic. In panchina Kolo Muani.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Maturro; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All Vieira

