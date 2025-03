Osimhen alla Juventus, poco fa l'annuncio che dice...

Osimhen alla Juventus? Facciamo il punto della situazione su tutto quello che sta circolando in queste ultime ore

Che l’ennesimo anno zero abbia inizio. In casa Juventus, è già domani. È l’indomani del progetto Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano, arrivato l’estate scorsa sotto grandi auspici, ha fallito. Si riparte da Igor Tudor, non sappiamo ancora se temporaneamente – fino al termine della stagione – o anche a seguire. Ma comunque, ecco, è già domani. E Cristiano Giuntoli, che per il momento rimane al suo posto a differenza di Motta, pensa già al calciomercato della prossima estate. Bisogna ricominciare, riparare agli errori, riallestire una rosa in grado di tornare competitiva in Italia e in Europa. E lo si farà a partire dall’attacco. Vero e proprio tasto dolente di questa stagione. Le idee non mancano, ma bisogna vedere se e come metterle a terra. E l’idea delle idee, nella testa di Giuntoli, ha un nome preciso ed un cognome altrettanto preciso. Lo sappiamo da settimane: è Victor Osimhen.

La Juventus vuole Osimhe: il piano | Notizie calciomercato

Arrivare a Victor Osimhen non sarà facile, ma si sono pochi dubbi sul fatto che sarebbe uno sforzo motivato e ragionevole da parte della Juventus. Parliamo di un attaccante super, che ha letteralmente trascinato il Napoli alla vittoria del terzo scudetto. E che pure in Turchia, dove si trova in prestito al Galatasaray, sta dando sfoggio della sua qualità. Sono ventisei i gol messi a segno, finora, su trenta presenze. Numeri da campione, numeri che lo mettono in orbita Juventus. Ci sarà da superare le resistenze del Napoli.

Aurelio De Laurentiis non vorrebbe scendere sotto il prezzo di clausola – che però vale solamente per l’estero – ossia 70 milioni di euro. Una cifra monstre che la Juve, tramite la qualificazione in Champions League e qualche cessione, spera di poter raggiungere. Quello che sappiamo, per ora, è che Giuntoli farebbe qualsiasi cosa pur di arrivare al nigeriano. Anche mettere sul mercato giocatori centrali come Gatti che, tra l’altro, piace al Napoli. Ma difficilmente, le operazioni potranno trovare un collegamento.