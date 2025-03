Juve Primavera, sconfitta contro il Cagliari in semifinale di Coppa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'eliminazione della Primavera dalla Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco il report: “I padroni di casa partono aggressivi cercando di sfruttare sin da subito l’opportunità di giocare tra le mura amiche. Le prime conclusioni sono di marca rossoblù e vedono protagonista Bolzan che prima viene chiuso in calcio d’angolo da Zelezny e successivamente, con una girata dall’interno dell’area di rigore, spedisce a lato. A metà della prima frazione i giovani bianconeri sfiorano il vantaggio con un tiro di Savio dalla distanza destinato sotto la traversa ma smanacciato in corner dall’estremo difensore di casa; al 33’ la squadra di Magnanelli dà vita a un’azione, avviata dalla difesa e tutta con colpi di prima intenzione, che libera al limite dell’area di rigore Amaradio il quale sgancia una potente conclusione mancina che si spegne però sul fondo. I minuti finali dei primi 45 minuti si spengono con una fase di sostanziale equilibrio in cui a regnare e l’assoluta attenzione tattica dei ventidue giocatori in campo”.

Sulla ripresa

“A inizio ripresa arriva una doccia fredda per i bianconeri che passano in svantaggio con la rete rossoblu di Vinciguerra dopo soli 3 minuti d’orologio. La Juventus Under 20 va a caccia della reazione necessaria per rimettere immediatamente in parità la sfida ma all’ora di gioco un episodio mette ancor più in salita la semifinale: l’arbitro decide di espellere Martinez Crous per un contatto in area di rigore che porta anche al tiro dal dischetto i padroni di casa e dagli undici metri Bolzan fa 2-0. In inferiorità numerica la squadra di Magnanelli fatica a rendersi pericolosa, è bravissimo però Zelezny a dire di no, a un quarto d’ora dal novantesimo, all’insidioso tiro dai 20 metri di Achour. A otto minuti dal termine Pugno e Lopez approfittano di una leggerezza in fase di possesso del Cagliari confezionando un interessante scambio a due all’interno dell’area di rigore che porta alla conclusione dello spagnolo che però, col mancino, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale di gara l’Under 20 prova in tutti i modi a riaprire l’incontro senza però riuscirci: all’ultimo atto della Coppa Italia Primavera ci va il Cagliari”. Intanto ecco le parole di Pavan<<<