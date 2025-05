Juve Primavera, i precedenti per il match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra Primavera.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della Primavera. Ecco il comunicato: “Fiorentina e Juventus si spartiscono la posta per quanto riguarda gli ultimi due incroci. All’andata, il 6 ottobre scorso a Vinovo, vinse la formazione viola 0-2 con un gol per tempo: prima Rubino e poi Caprini. L’8 marzo ’25, nel match di ritorno, fu la squadra di Magnanelli a spuntarla con merito: pirotecnico 2-4, firme juventine di Vacca, Boufandar, Biliboc e Ventre, mentre per i padroni di casa in gol Kouadio e Braschi. L’ultimo faccia a faccia in una fase finale del campionato Primavera risale, invece, al giugno del 2017: semifinale vinta ai rigori dalla Fiorentina dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (reti di Clemenza e Sottil), penalty decisivo sbagliato da Moise Kean in maglia juventina. L’AVVERSARIO La Fiorentina di Daniele Galloppa è una squadra piuttosto eclettica. Il tecnico romano ha preferito cambiare spesso assetto durante l’annata, modellando il suo undici di partenza in funzione dell’avversario, ma anche dei giocatori a propria disposizione”.

Sulla Fiorentina

"Per mesi ha insistito sulla difesa a quattro, cercando di favorire la manovra offensiva con la superiorità sulle corsie, poi ha virato con successo sulla difesa a tre nelle ultime settimane, raccogliendo tre vittorie in serie nelle ultime partite di campionato. Il gruppo è composto da ragazzi che orbitano frequentemente la prima squadra: Rubino, Harder, Baroncelli, Caprini e Leonardelli su tutti. La stella è proprio Tommaso Rubino, che ha esordito in Serie A nella stagione corrente ad ottobre contro il Genoa. Il ragazzo, prodotto dell'academy viola, ha segnato 17 gol e registrato 12 assist; agisce da trequartista/seconda punta, gli piace finalizzare, ma anche rifornire. Gli altri due da tenere d'occhio sono Caprini e Braschi. Il primo più esterno d'attacco, il secondo ricopre i panni della punta centrale. Tarantino e Bertolini completano il reparto offensivo con numeri degni di nota. La Fiorentina ha infatti il secondo miglior attacco del torneo in termini di numeri e, solo in 6 partite su 38 totali, è rimasta a secco di gol durante il match".