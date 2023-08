Juve Primavera, il calendario della stagione 2023-24: la nota

ALCUNE DATE IN AGENDA Come detto, si parte domenica 27 agosto in casa contro il Cagliari e si chiude la regular season nel fine settimana del 18-19 maggio 2024 in trasferta contro il Frosinone. Saranno quattro le soste in programma nel solo girone di andata: tre legate alla pausa per le Nazionali - una a settembre, una a ottobre e una a novembre - e una per le festività natalizie con l'ultima gara prima di Natale tra il 22 e il 23 dicembre.