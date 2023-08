Dellavalle: “A Los Angeles per Chiellini. La Juventus una famiglia”

Il calciatore della Juventus Under 19 è andato a Los Angeles per crescere e continuare a giocare con continuità

L'ormai ex difensore della Juventus Under 19 Lorenzo Dellavalle è volato a giocare in America, dove ha firmato un contratto che lo legherà al Los Angeles FC fino a dicembre 2024. Il difensore della Primavera di Montero è reduce da una grande stagione e dalla vittoria degli Europei di categoria con l'Italia Under19. Dellavalle ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport delle sue aspettative e della sua futura carriera.