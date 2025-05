Juve, i precedenti con il Venezia: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Venezia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Venezia e Juventus si affronteranno domenica 25 maggio alle 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo nel match valido per la 38ª giornata di Serie A. I PRECEDENTI Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide contro la Juventus in Serie A (1V, 5N), il Venezia ha subito 16 sconfitte nelle successive 20 (1V, 3N); solo il Milan ha battuto più volte i lagunari (18) rispetto alla squadra bianconera (17) nel torneo; La Juventus ha perso soltanto due delle 27 partite (17V, 8N) giocate contro il Venezia in Serie A, entrambe proprio al Penzo: la prima, per 2-0, nel marzo 1942, e la seconda, per 3-0, nell’aprile 1962; Il Venezia è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide (2N, 1P) di campionato contro la Juventus: tante quante nelle precedenti 17 (1V, 1N)”.

Gli altri precedenti

“Il Venezia ha subito 21 gol nelle 13 gare interne contro la Juventus in Serie A; tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa nel torneo, solo contro il Milan i veneti hanno registrato una media reti incassate a match superiore (1.9) rispetto a quella contro i bianconeri (1.6, come contro la Roma); Venezia e Juventus si sono affrontate altre due volte all’ultima giornata di un campionato di Serie A: nel 1961/62 (3-0 per i lagunari al Penzo) e nel 1998/99 (3-2 per i bianconeri al Delle Alpi)”. Intanto ecco le parole di Balzarini<<<