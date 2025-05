Balzarini: “Nella testa di Elkann c’è Conte”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile ritorno di Conte.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Mi sono espresso in questa maniera, fin dall’inizio ho sempre detto che l’unico che secondo me anche nella testa della Juve può prendere il posto di Tudor il prossimo anno è Antonio Conte. Nella testa di Elkann c’è Conte. Questa è una cosa che pian piano è uscita e ve l’ho detta tranquillamente. Ma ritenevo che l’unico che potesse sbaragliare tutto, qualunque considerazione o quant’altro, fosse Antonio Conte. Non lo si scopre certamente adesso Antonio Conte, voglio dire l’ho già ripetuto, 5 campionati italiani vinti, 5 considerando quello che potrebbe vincere, sarebbero 5 su 6 campionati italiani in cui ha allenato, basta”.

Su Conte

“Conte, Juventus, basta. Cioè voglio dire al di là di tutto, quello che si può dire è andato via, ha tradito… Cioè attenzione, Conte è una quasi, perché quella totale al 100% non c’è, ma è una quasi garanzia di ottenere nell’immediato, comunque in tempi brevi, qualcosa di importante. Il fatto di essere a favore di Tudor significa da parte mia riconoscere in Tudor determinate qualità, umane e tecniche e tattiche, che si sposano perfettamente con l’essere Juventus, con l’ambiente Juventus, con la squadra Juventus, con la società Juventus. E quindi per questo motivo, avendo evidenziato in lui tutte queste caratteristiche, ritengo che secondo me è ingiusto non dargli una nuova opportunità, cioè un’ulteriore opportunità”. Intanto ecco le parole di Carnevali<<<