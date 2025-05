Juve, i precedenti del match con l’Udinese: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con l’Udinese. Ecco il comunicato: “Juventus e Udinese si affronteranno domenica 18 maggio alle 20:45 all’Allianz Stadium nel match valido per la 37ª giornata di Serie A. I PRECEDENTI Sfida numero 102 tra Juventus e Udinese in Serie A, per un bilancio di 69 successi dei piemontesi, 14 dei friulani e 18 pareggi. Nel dettaglio, la Juventus è la squadra contro la quale l’Udinese ha subito più sconfitte nel torneo (69, almeno 14 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria, 55 sia vs Inter che Roma); La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di Serie A contro l’Udinese (1N, 2P), segnando una media di 2.3 gol a partita nel parziale”.

Gli altri precedenti

"L'Udinese è la squadra che la Juventus ha affrontato più volte in casa in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), senza mai pareggiare: in 28 precedenti nel parziale, 22 successi per i piemontesi e sei per i friulani; La Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare di campionato contro l'Udinese, dopo non esserci riuscita in alcuna delle sei precedenti, in cui aveva subito otto gol, per una media di 1.3 a match; Tutti gli ultimi sei gol segnati nelle sfide tra Juventus e Udinese in Serie A sono arrivati nei primi tempi, dopo che solo una delle precedenti sei marcature era stata realizzata nei primi 45' di gioco; L'Udinese non ha subito gol nell'ultima trasferta di Serie A contro la Juventus (1-0) e potrebbe tenere la porta inviolata per due gare esterne di fila contro i piemontesi per la prima volta nel torneo".