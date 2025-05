De Paola: “Dichiarazioni di Tudor? Non rimarrà”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Igor Tudor.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Non mi piacciono queste parole. Denigrare il lavoro degli altri non va. Era una squadra a un punto dal quarto posto alla fine, parlare di buco profondo mi sembra eccessivo. Poteva dire di una squadra che non riusciva a trovare una fisionomia e personalità. Per il resto forse sul giocare in dieci è anche colpa sua. Non mi estranierei mai dalle responsabilità, ora che sei comunque in lotta per un quarto posto che è il minimo sindacale. Sono dichiarazioni fuori luogo. Sono parole di un tecnico che non rimarrà”.

Su Tudor

“Queste parole mi danno l’impressione di una ristrettezza di idee. Doveva parlare di una società importante, ma anche altro. Così mostra dei limiti di carattere. La Juve con Motta ha fatto partite di livello, non è tutto da buttare. Tudor non ha fatto meglio di Motta come media-punti, quindi non può essere definito un grande miglioramento. E’ un piccolo miglioramento. Doveva vincere lo scontro diretto contro Bologna o Lazio. I due rossi mi fanno capire che c’era una situazione particolare nel gruppo, di cui anche lui è responsabile. Sono dichiarazioni di chi sa deve andare via. Sono dichiarazioni conclusive queste”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<