Juve, Pellegrini: “Addio di Calvo per questioni economiche”

Dario Pellegrini ha parlato del direttore marketing della Juve, Francesco Calvo, spiegando quelle che sarebbero le ragioni delle dimissioni

Tramite il canale di calciomercato.it trasmesso su YouTube, Dario Pellegrini ha parlato dell’uscita dalla Juventus di Francesco Calvo. Ripercorrendo quello che sarebbe stato il suo ruolo e le sue posizioni all’interno dell’organigramma dirigenziale del club bianconero, il giornalista ha rivelato quelle che sarebbero le motivazioni rispetto alle dimissioni annunciate pochi giorni fa.

Le parole di Pellegrini su Calvo

"Calvo era una parte molto importante a livello dirigenziale e del nuovo ciclo post Agnelli. E' stato un buon comunicatore, forse l'unico in tutta la Juventus. Ha cercato di compiere una rivoluzione anche in solitaria, non c'era un buon rapporto con Allegri, tramite lui è stato anche scelto Giuntoli. Pare che il suo addio sia una sua decisione, per uno stipendio maggiore proposto dall'Aston Villa, ma nella Juventus dal punto di vista commerciale ci si aspettava di più. E' stata anche una parabola sfortunata la sua, c'era l'accordo con ITA-Airways ma il governo lo ha fatto saltare. Si tratta di un addio senza troppi rimpianti e anche in vista del Mondiale per Club, un momento intenso dal punto di vista commerciale. La sensazione è che la Juventus voglia ripartire da zero, nessuno può ritenersi al sicuro in tutti i comparti".