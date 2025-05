Juve, Pavan: “Anno senza sponsor responsabilità di Calvo”

Pavan ha parlato dell'ex manager della Juve, Calvo: per il giornalista, il dirigente avrebbe delle responsabilità per l'assenza di sponsor

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’uscente manager della Juventus, Francesco Calvo. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus ha passato un anno senza sponsor di maglia. Un problema pesante ed una responsabilità anche di chi si è dimesso come Francesco Calvo. I bianconeri aspettavano da un anno uno sponsor di maglia con il nome del possibile nuovo partner che è atteso da tantissimo, forse troppo tempo. (..) La Juventus era ormai da un anno in attesa di annunciare il nuovo sponsor di maglia. Un accordo che prometteva di portare grande valore economico e strategico al club bianconero”.

Pavan: “Calvo aveva sottolineato le difficoltà di tornare ai vertici”

Il giornalista ha proseguito: "La dirigenza juventina è stata impegnata in trattative con diverse aziende, con l'obiettivo di massimizzare il potenziale del marchio Juventus, da sempre considerato uno dei brand sportivi italiani più forti al mondo, insieme alla Ferrari, ma senza successo, responsabilità un po' di tutti. (..) In un'intervista a Forbes, Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, lo scorso anno, aveva sottolineato le difficoltà recenti affrontate dalla società e la volontà di tornare ai vertici. (..) Calvo aveva anche ricordato l'impatto dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. Un'operazione che, nonostante la pandemia, ha contribuito in modo decisivo a rafforzare la visibilità del brand Juventus a livello globale.".