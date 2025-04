Juve, Pavan: “Serve una crescita generale e servono i gol”

Massimo Pavan ha parlato del momento dell'attacco della Juventus: per il giornalista sarebbe giunto il momento per il reparto di sbloccarsi

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento del reparto offensivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Servono assolutamente i goal di tutti, alla Juventus non è possibile andare avanti senza trovare i goal degli attaccanti, ma anche degli altri giocatori che giocano nelle differenti zone del campo, serve a una crescita generale e soprattutto servono i goal. Nelle ultime due partite hanno segnato Kenan Yildiz, che aveva bisogno proprio di tornare al gol dopo un periodo di appannamento e Locatelli che non segnava da una vita, però non bastano. Sappiamo tutti che attendiamo ormai da troppo tempo i gol degli attaccanti e di giocatori che comunque i goal in carriera gli hanno fatti”.

Pavan: “Per Vlahovic lungo digiuno. Kolo Muani in discussione”

Il giornalista ha proseguito: "Parliamo chiaramente di Dušan Vlahović, il quale non riesce a riempire e a gonfiare la rete da un bel po' di tempo e sarebbe il caso di interrompere questo digiuno per ritornare al goal. E come lui vale anche per Kolo Muani, uno dei giocatori più discussi dell'ultimo periodo, uno dei giocatori che si pensa possano ancora fare la differenza, uno dei giocatori che deve trovare ancora ad oggi, la definizione del riscatto con la maglia bianconera proprio dal punto di vista del valore del cartellino".