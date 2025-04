Juve, Tudor difende Conceicao e Douglas Luiz: “Giocatori di qualità”

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Juve Igor Tudor ha parlato di Conceicao e Douglas Luiz

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Lecce l’allenatore della Juve Igor Tudor ha parlato di Conceicao: “Giocatore che mi piace tanto, giocatore forte, che ti può risolvere, dribbla, salta l’uomo. Mi dispiace tanto che non giochi, so come si sentono, ma una partita a settimana, le possibilità diminuiscono. Se vi vedo, vi faccio giocare. Sono più contento se cambio opinione, gli ho detto proprio questa roba qua. Vale per lui e per gli altri. Sono importanti tutti, soprattutto quelli che non giocano. E’ importante. Con 5 cambi, calcio diverso. Sono tutti e due forti. Spero di trovare maggiore equilibrio e mi piacerebbe vederli giocare insieme, si può fare, serve tempo ma si può fare”.

Juve, le parole di Tudor

È un giocatore di qualità con un tiro pazzesco e una visione di gioco pazzesca. È bello averlo, perchè è una risorsa importante. Chiaramente parte da una posizione più indietro rispetto a chi ha lavorato dall'inizio. Viene da un'annata con tanti infortuni, questo è vero, parte da una posizione, c'è gente che ha ripreso dall'inizio e va rispettata. Manca 7-8 gare e ci sarà spazio per tutti. Importante che sia forte".