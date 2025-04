Le probabili formazioni di Juve-Lecce: Kolo ancora in panchina, c’è Vlahovic

Da Vlahovic a McKennie: le probabili formazioni scelte da Tudor e Giampaolo per la sfida di Serie A tra Juve e Lecce

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, la Juve si prepara a sfidare il Lecce, match in programma questa sera alle 20:45. I bianconeri sono in piena lotta Champions e a sette giornate dal termine ogni partita sarà decisiva. Per questo contro la squadra di Giampaolo non saranno ammessi errori: servirà una vittoria a ogni costo. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro il Lecce

In vista del match contro il Lecce Tudor si prepara a puntare nuovamente sul 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, con Kalulu, Veiga e Kelly confermati sulla linea di difesa. Larghi sulle fasce Nico Gonzalez e McKennie, con Locatelli e Thuram in mediana. Sulla trequarti pronti ancora Koopmeiners e Yildiz, mentre a guidare l’attacco ci sarà ancora una volta Vlahovic. Confermato in panchina Kolo Muani. Insieme a lui pronti a subentrare a partita in corso anche Weah, Cambiaso e Conceicao. A rischio per infortunio Perin e Mbangula.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Morente, Helgason, Pierotti; Krstovic. All. Giampaolo.

