Juve, Pavan: “Il futuro di Cambiaso rimane un’incognita”

Massimo Pavan ha parlato del terzino destro della Juventus, Andrea Cambiaso: per il giornalista, il suo futuro in bianconero sarebbe incerto

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco un estratto delle sue parole: “Se il presente di Cambiaso è alla Juventus, il futuro rimane un’incognita. A gennaio, il Manchester City aveva manifestato un forte interesse per il giocatore, presentando un’offerta importante che però non si è concretizzata per diversi motivi. Tuttavia, si vocifera che il club inglese sia pronto a riprovarci già a giugno. In casa Juventus non c’è intenzione di cedere il giocatore, se non davanti a un’offerta irrinunciabile. Tuttavia, perdere un profilo come Cambiaso sarebbe un duro colpo, soprattutto in un momento in cui costruire una base solida di talenti italiani è fondamentale per avviare un nuovo ciclo vincente, attenti però a Gutierrez che potrebbe prenderne il posto, vedremo se arriverà e sarà all’altezza”.

Pavan: “La Juventus ha un volto più brillante con Cambiaso in campo”

Andrea Cambiaso si è confermato uno degli elementi più importanti nella rosa della Juventus. Con lui in campo, la squadra bianconera ha mostrato un volto decisamente più brillante, soprattutto nella prima parte di stagione. Il terzino italiano, infatti, ha dimostrato di poter essere uno dei migliori interpreti del ruolo non solo in Serie A, ma anche a livello europeo. In molti hanno già ipotizzato che possa diventare il miglior esterno italiano in circolazione. Tuttavia, per confermare queste premesse servono continuità e prestazioni di alto livello".