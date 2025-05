Juve, Pavan: “Contro il Venezia mostrati limiti evidenti”

Pavan ha analizzato la prova della Juve contro il Venezia: per il giornalista, la squadra bianconera avrebbe evidenziato grosse difficoltà

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: “La partita tra Juventus e Venezia è stata una vera e propria sofferenza dall’inizio alla fine. Nonostante la vittoria finale, i bianconeri hanno mostrato limiti evidenti, soprattutto nella gestione del vantaggio. Dopo essere passata in vantaggio, la Juventus non è riuscita a controllare il match. Subire due gol in contropiede è inaccettabile per una squadra che punta a vincere e a dominare in Serie A. Questi errori evidenziano quanto ci sia ancora da lavorare sulla fase difensiva, soprattutto in partite che sembrano già indirizzate”.

Pavan: “Sul secondo gol gestione difensiva imbarazzante”

Il giornalista ha proseguito: "C'è però da sottolineare la determinazione e la forza mentale della squadra, che ha lottato fino alla fine per strappare i tre punti. Il rigore trasformato da Manuel Locatelli, simbolo di leadership e sangue freddo, ha regalato alla Juventus una vittoria sofferta ma fondamentale. Il gol del pareggio del Venezia è arrivato in circostanze incredibili: una gestione difensiva imbarazzante, con tre uomini sulla linea e nessuna marcatura efficace. Situazioni del genere non possono verificarsi in una squadra con le ambizioni della Juventus".