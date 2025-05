Venezia-Juve, Nesti: “Nicolussi Caviglia? Sul rigore solo ingenuità”

Carlo Nesti ha parlato dell'episodio del rigore causato da Hans Nicolussi Caviglia nel match di Serie A tra Venezia e Juventus

Tramite il proprio profilo social su Facebook, Carlo Nesti ha voluto commentare le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni in merito al fallo da rigore procurato da Hans Nicolussi Caviglia in Venezia-Juventus. Ecco le sue parole: “Premetto 2 cose. 1) Ho seguito la carriera di Ivan Zazzaroni fin dall’inizio, ed è stato abile, nel capire le contaminazioni del giornalismo con lo spettacolo, assecondandole, e diventando uno degli esponenti più apprezzati di questa nuova tendenza. 2) I miei contributi, nelle polemiche, non saranno mai ostili, come capita ad altri colleghi, ma costruttivi, secondo i modelli di riferimento (in primis, Pier Cesare Baretti), ai quali mi sono sempre ispirato. Detto questo, giudico il fallo di Nicolussi Caviglia, su Conceicao, una ingenuità, e basta, senza alcuna dietrologia”.

Nesti: “Nicolussi Caviglia non ha più nulla a che fare con la Juventus”

Inoltre, il giornalista ha proseguito: "Voglio ricordare, infatti, che il giocatore non ha più nulla a che fare con la Juventus, essendo in prestito, questo sì, ma con un diritto di riscatto, già esercitato dal Venezia a gennaio: 3,5 milioni di base. Nicolussi Caviglia, dunque, è totalmente un giocatore della squadra veneta, tanto da avere già preso casa a Venezia. Inoltre, eccetto questa ingenuità, è stato uno dei migliori in campo, battendosi con grande impegno, e colpendo, addirittura, un palo esterno. Questo aspetto è in palese contraddizione, con un eventuale approccio condizionato alla partita. So, perfettamente, che ciascuno resterà della sua idea, ma fa parte del gioco lasciando il giudizio al pubblico".