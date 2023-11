Juve Next Gen, le statistiche in vista del match con la Carrarese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche in vista del match con la Carrarese

Il sito ufficiale della JuventusNext Gen ha pubblicato una nota sulla prossima partita con la Carrarese. Ecco il comunicato: "Mai pareggio in 3 confronti in Piemonte fra le due squadre: 1 vittoria bianconera (1-0 nella C 2020/21) e 2 successi marmiferi (ultimo 3-1 nella C 2019/20). Leonardo Cerri ha portato con le sue reti decisive oltre il 50% dei punti bianconeri in 12 turni: 6 su 11. Carrarese al comando nel girone B delle classifiche di espulsi in favore (4 finora, come la Fermana) e di autoreti a proprio vantaggio (2).

Davide Grassini alla gara 100 nei professionisti: finora per lui 96 gare di C, 2 di coppa Italia e 1 in altri tornei con le maglie di Ravenna e Carrarese. Debutto il 25 agosto 2019, serie C, Fermana-Ravenna 2-1. Panchina 300 – da ex – per Alessandro Dal Canto: finora per lui 72 gare di B, 194 di C, 19 di coppa Italia tra maggiore e di Lega Pro, 14 nei playoff con bilancio di 117 vittorie, 80 pareggi e 102 sconfitte.

Esordio il 19 marzo 2011, Pescara-Padova 0-2 in serie B, alla guida dei biancoscudati veneti. Dal Canto ha giocato nella Juventus (3 presenze nel 1992/93 in serie A), vincendo nella “primavera” un Torneo di Viareggio (1994) ed 1 campionato di categoria (1993/94), ha allenato nel 2017/18 le giovanili bianconere, ed ha subito proprio dai giovani bianconeri una delle due sue massime sconfitte in carriera tecnica, quando allenava il Livorno, 0-6 in Piemonte nel febbraio 2021 in C".

