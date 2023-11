Brambilla: “Campionato difficile, ma noi cerchiamo la vittoria”

Massimo Brambilla , allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "La classifica dobbiamo guardarla, è normale e giusto che sia così: la graduatoria è corta, con tante squadre in pochi punti.

Questo è un campionato difficile, in cui non ci sono partite in cui non puoi fare risultato ma nemmeno partite in cui sei sicuro di vincere. Domenica abbiamo da affrontare la Carrarese, che è una squadra esperta, con qualità e tanti giocatori di categoria; sarà una partita difficile, ma il nostro obiettivo è cercare la vittoria.