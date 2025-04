Juve-Monza, la moviola di Calvarese: “Perenzoni troppi errori”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Perenzoni in Juve-Monza

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Perenzoni in Juve-Monza: “Rivedibile l’operato di Daniele Perenzoni in una gara – quella tra Juventus e Monza – facile e mai in discussione. Alla sua seconda direzione in Serie A troppi errori per il direttore di gara di Rovereto, che si è dimostrato impreciso soprattutto dal punto di vista tecnico”.

Juve-Monza, la moviola di Calvarese

“Tecnicamente, infatti, conclude la partita con 22 falli (17 commessi dai bianconeri, 5 dai giocatori del Monza) ma modifica spesso la soglia degli interventi nell’arco dei novanta minuti. Poco dopo il vantaggio dei padroni di casa è giusto non concedere rigore per il contatto tra Kelly e Mota: è vero che l’inglese trattiene il braccio dell’avversario, ma è troppo poco per poter fischiare. È dal punto di vista disciplinare invece che l’arbitro deve fare i conti con una gara molto accesa, visti i sei cartellini gialli e l’espulsione nel primo tempo di Yildiz. Il turco colpisce a palla lontana Bianco con una gomitata, il VAR lo richiama giustamente a una corretta OFR ma sarebbe stato meglio se l’avesse sanzionato lui dal campo. Corretta comunque l’espulsione”, ha concluso. Nel frattempo arrivano novità di mercato: Giuntoli valuta un clamoroso colpo ex Napoli <<<