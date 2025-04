Mercato Juve, Giuntoli valuta un colpo clamoroso (ex Napoli)

Giuntoli sta lavorando in sede di calciomercato per capire come muoversi. In entrata, potrebbe succedere qualcosa di grosso

La parola rivoluzione è sicuramente abusata nel mondo del calcio ma è difficile immaginarne un’altra per quello che avverrà, la prossima estate, in casa Juventus. Il fallimento del progetto Thiago Motta, infatti, è qualcosa che va ben oltre una scelta sbagliata per la panchina. È una necessaria messa in discussione di tutto l’approccio dato alla rosa su ispirazione, appunto, dell’ormai ex tecnico. Cambieranno molte cose, a tal proposito, alla Juve. E il calciomercato che verrà andrà a ripuntellare l’intera rosa, ruolo per ruolo. Anche in difesa dove alcuni calciatori sembrano finiti in discussione – Gatti, ad esempio – e altri si giocheranno la conferma – Kelly, ad esempio -. Qualcuno, in quel ruolo, arriverà. Hancko dal Feyenoord, promesso sposo già da gennaio, sicuramente. Ma non solo. Giuntoli, infatti, ha in mente un colpo grosso.

Juventus: spunta un nome grosso per la difesa e sarebbe un colpaccio | Ultim’ora mercato

A rivelare l’ultima idea di mercato della Juventus è Tuttomercatoweb: “Si tratta del sudcoreano Kim Min-jae, scovato in azzurro da Maurizio Micheli, trattativa finalizzata e portata avanti da Giuntoli, giocatore che è stato focale e decisivo nella conquista dello storico titolo per la formazione allora allenata da Luciano Spalletti”. Poi continua: “Centrale, mancino, fisico, esperienza. Esattamente quello che cerca la Juventus. Le notizie degli ultimi giorni raccontano che Kim può lasciare il Bayern Monaco, che ha richieste anche in Arabia Saudita ma non soltanto”.

Poi: “Kim è un giramondo (dopo la sua Corea del Sud, è andato in Cina e in Turchia, poi Italia e Germania) e certamente non avrebbe problemi a provare nuove latitudini. Però il richiamo della Serie A dove ha toccato i vertici e i picchi della sua carriera potrebbe non lasciarlo insensibile”. Questa, dunque, l’ultima ora di mercato. Con Kim si andrebbe sull’usato sicuro: ha già giocato – e bene – nel nostro campionato. Farebbe felice l’allenatore della Juventus. Chiunque esso sarà.