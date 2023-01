Le probabili formazioni di Juve-Monza: da Miretti a Soulè, largo ai giovani

Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Napoli, la Juve si prepara a tornare subito in campo. I bianconeri giovedì alle 21:00 affronteranno infatti il Monza, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sulla carta la squadra di Allegri parte come favorita, ma il Monza ha dimostrato di essere una squadra agguerrita, tanto da aver già battuto i bianconeri in campionato. Sarà importante scendere in campo con la massima concentrazione. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.