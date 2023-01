Mercato Juve / Occhi su un nuovo crack mondiale, intanto Vlahovic…

E' cominciata una nuova era per la Juventus, con la nomina del nuovo CDA e con l'addio definitivo di Andrea Agnelli e di Pavel Nedved. Ora si potrà cominciare anche a fare sul serio sul mercato, visto che la squadra di Allegri avrebbe bisogno di essere puntellata. E' chiaro che i grandi colpi saranno rimandati all'estate, a meno che non accada qualcosa di inaspettato. In queste ore registriamo novità molto interessanti che potrebbero anche cambiare radicalmente le strategie della Vecchia Signora. Per saperne di più su tutti i possibili acquisti nei vari reparti, vi basterà cliccare su DIFESA, CENTROCAMPO O ATTACCO per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative riguardanti quella zona di campo.