Juve, Rugani: “Felice del momento che sto vivendo, peccato per il risultato”

Decima partita stagionale per Daniele Rugani, che si dimostrando una riserva di altissimo livello. Allegri e la Juve possono sorridere

Ancora una partita da titolare, la decima di questa stagione tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Ancora una prestazione da incorniciare per Daniele Rugani . Visti gli acciacchi di due mostri sacri come Chiellini e Bonucci, il difensore italiano sta trovando parecchio spazio e quando chiamato in causa ha sempre risposto presente, dimostrandosi una riserva di lusso su cui poter contare .

Al termine della partita contro il Milan il classe 1994 è intervenuto ai microfoni di JuventusTv: «Usciamo da San Siro imbattuti, dopo una gara contro una squadra che ha ottime qualità. Certo sarebbe stato più bello vincere. E' mancato qualcosa nella fase finale dell'azione. Ma guardiamo i lati positivi della serata come la prestazione, il punto fatto, il non aver preso gol, e ripartiamo ancora più carichi dopo la sosta. Il campionato è apertissimo e non saranno decisivi solo gli scontri diretti. Questa sera la squadra difensivamente ha giocato benissimo, dai centrocampisti agli esterni e sappiamo che per vincere le gare serve anche questo. Avremmo bisogno di qualche gol in più, magari qualche situazione favorevole che ci permetta di passare in vantaggio all' inizio per poi controllare la gara; speriamo di trovare quello che ci sta mancando in questa seconda parte della stagione. Sono felice del momento che sto vivendo, perché l'ho aspettato con serenità. Con il mister ho un rapporto ottimo e ora sono contento della fiducia che sto ricevendo». (Juventus.com)