Allegri: “Abbiamo tenuto a sette punti il Milan. Ho ereditato una squadra con un CR7 in meno”

L'allenatore bianconero ha rialsciato delle dichiarazioni al termine del big match di San Siro

SULLA PARTITA - "Stasera era una di quelle partite dove poteva succedere di tutto. Abbiamo fatto un punto e abbiamo tenuto a 7 punti il Milan. Ora dobbiamo affrontare tre squadre che giocano allo stesso modo, pensiamo prima a loro e poi vedremo. Io credo che ho ereditato una squadra con un Ronaldo in meno. Bisogna lavorare molto, su 12 partite per 8 volte non abbiamo subito gol e questo è un buon segnale. Forse bisogna mettere Landucci in panchina perche quando ci sono io 4 gol non si fanno mai. Non bisogna perdere lo spirito di squadra perche se diventiamo presuontuosi poi possiamo perdere contro chiunque. Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime 4, bisogna fare un passettino alla volta. Visto come eravamo partiti ora posso dire che sono contento".